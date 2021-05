Lieke Klaver heeft zondag bij de openingswedstrijd van de Diamond League in het Britse Gateshead het brons op de 400 meter gepakt. In het Duitse Rehlingen verbeterde Irene van der Reijken haar Nederlands record op de 3.000 meter steeplechase.

De 22-jarige Klaver kwam in Gateshead tot een tijd van 52,03 seconden. Daarmee moest ze de Amerikaanse Kendall Ellis (51,86) en de Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson (51,96) voor zich dulden.

Lisanne de Witte, die sinds 2018 in het bezit is van het Nederlands record (50,77) op de 400 meter, kwam met 53,42 niet verder dan de zevende plaats.

Klaver, die vorig jaar september in Rome de 400 meter bij de Diamond League in Rome won, en De Witte hebben zich al verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Op de 100 meter horden eindigde Zoë Sedney in 13,57 seconden als zesde. De Britse Cindy Sember ging in 13,28 met de overwinning aan de haal. Op de 100 meter strandden Zoë en Naomi Sedney beiden in de voorrondes.

Mike Foppen moest op de 5.000 meter genoegen nemen met de elfde plaats: 13.27,33. De Spanjaard Mohamed Katir was in 13.08,52 de sterkste.

Van der Reijken verbetert eigen record

In Rehlingen liet Van der Reijken een tijd van 9.33,83 noteren op de 3.000 meter steeplechase. Daarmee was ze bijna een seconde sneller dan in september vorig jaar, toen ze in Berlijn 9.34,80 liep.

Van der Reijken heeft zich nog niet aan de olympische limiet voldaan op dit onderdeel. Daarvoor moet ze onder de 9.30,00 lopen.