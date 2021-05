Ranomi Kromowidjojo heeft zondag op de slotdag van de EK langebaanzwemmen in Boedapest goud veroverd op de 50 meter vlinderslag. Maaike de Waard eindigde als vijfde in de Hongaarse hoofdstad.

De dertigjarige Kromowidjojo tikte aan in 25,30 en was daarmee net iets sneller dan de Française Mélanie Henique, die met 25,46 het zilver pakte. De Deense Emilie Beckmann completeerde het podium met een tijd van 25,59.

Het is voor Kromowidjojo haar tweede Europese titel in Boedapest, nadat ze eerder deze week het goud pakte op de 50 meter vrije slag. De drievoudig olympisch kampioene veroverde daarnaast met de estafettezwemsters zilver op de 4x100 meter vrije slag en zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter vrij.

Kromowidjojo pakte op de EK langebaan nooit eerder een medaille op de 50 meter vlinderslag. In Boedapest ontbrak haar grote rivale Sarah Sjöström, die begin dit jaar haar elleboog brak en niet fit genoeg was om mee te doen. De Zweedse won bij de vorige vier edities van de EK langebaan de titel op het niet-olympische nummer.

Ranomi Kromowidjojo krijgt de felicitaties van landgenote Maaike de Waard, die als vijfde eindigde. Foto: ANP

Revanche voor Kromowidjojo na teleurstelling op 100 vrij

Met haar gouden plak op de 50 meter vlinderslag revancheerde Kromowidjojo zich voor haar teleurstellende race op de 100 meter vrije slag van zaterdag. De Groningse eindigde als vierde en zag landgenote Femke Heemskerk de eerste individuele langebaantitel uit haar carrière veroveren.

De 24-jarige De Waard kwam op de 50 vlinder met een tijd van 25,76 niet in de buurt van het podium en eindigde als vijfde, achter de Griekse Anna Ntountounaki. De Waard pakte deze week in Boedapest op de 50 meter rugslag nog brons, haar eerste medaille op een EK langebaan.

Op de 50 meter vrije slag slaagde Thom de Boer er net niet in om voor een stunt te zorgen en een medaille te pakken. De 29-jarige Nederlander, die op de Spelen in Tokio ook in actie mag komen op dit nummer, tikte als vierde aan in 21,80. Het goud ging naar de Fin Ari-Pekka Liukkonen (21,61).