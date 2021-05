Het titanengevecht tussen Anthony Joshua en Tyson Fury laat nog even op zich wachten. Beide bokskampioenen in het zwaargewicht dienen eerst nog een gevecht tegen een andere tegenstander af te werken voordat ze aan hun langverwachte 'Battle of Britain' kunnen beginnen.

Fury treedt op 24 juli in Las Vegas voor de derde keer aan tegen de Amerikaan Deontay Wilder. Dat doet de wereldkampioen van de WBC op last van een Amerikaanse arbitragecommissie.

Die bepaalde dat Wilder voor half september het recht heeft op een revanchepartij tegen de Brit. Na een onbeslist duel in 2018 veroverde Fury ten koste van Wilder in februari vorig jaar de wereldtitel van de WBC.

Joshua, de wereldkampioen van de IBF, WBO en WBA, heeft van de WBO te horen gekregen dat hij dit jaar voor een verplichte verdediging van zijn titel tegen de Oekraïner Oleksandr Oesyk dient aan te treden.

Het topduel tussen de Britten Joshua en Fury, dat de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht moet opleveren, zou op 14 augustus in Saoedi-Arabië plaatsvinden.

Dat gevecht zal waarschijnlijk later alsnog op de agenda komen, wellicht op voorwaarde dat beide wereldkampioenen hun eerstvolgende duel winnend afsluiten.