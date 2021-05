De Nederlandse estafettezwemsters hebben zondag op de EK langebaan in Boedapest overtuigend de finale van de 4x100 meter wisselslag bereikt. Arjan Knipping slaagde er op de 400 meter wisselslag niet in zich voor de eindstrijd te plaatsen.

Op de 4x100 meter wisselslag waren Kira Toussaint (rugslag), Tes Schouten (schoolslag), Maaike de Waard (vlinderslag) en Femke Heemskerk (vrije slag) goed voor een tijd van 3.58,67. Het was de snelste tijd van alle landen in de series.

De 33-jarige Heemskerk had zaterdag al indruk gemaakt in Boedapest door voor het eerst in haar carrière een individuele Europese titel op de langebaan te veroveren. De geboren Roelofarendsveense pakte goud op de 100 meter vrij.

Op de 400 meter wisselslag kwam Knipping zondag net tekort in de strijd om een finaleplek. De 26-jarige Gelderlander, die komende zomer op dit nummer meedoet aan de Olympische Spelen, eindigde in zijn heat als vierde in 4.17,47 (de tiende tijd overall) en dat was niet genoeg.

De Nederlandse vrouwen speelden in de series van de 400 meter vrije slag een anonieme rol. Robin Neumann werd vijftiende in 4.14,70, voor debutanten Imani de Jong (zestiende in 4.15,20) en Silke Holkenborg (22e in 4.17,67).

Op de slotdag van de EK langebaanzwemmen in Boedapest maakt Nederland nog kans op meerdere medailles. Naast de estafettezwemsters op de 4x100 meter wisselslag zwemmen ook Thom de Boer (50 vrij), Ranomi Kromowidjojo en De Waard (50 vlinderslag) een finale. De finales staan vanaf 18.00 uur op het programma.