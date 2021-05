Discuswerpster Jorinde van Klinken heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een spectaculaire worp genoteerd. De Nederlandse verbeterde met een afstand van 70,22 meter niet alleen haar eigen Nederlands record, maar gaat nu ook aan de leiding op de wereldranglijst van dit jaar.

De 21-jarige Van Klinken liet zich zien bij een wedstrijd in Tucson in de Amerikaanse staat Arizona. De worp van 70,22 meter is de beste van dit kalenderjaar. Van Klinken wierp 1,23 meter verder dan Yaime Pérez. De regerend wereldkampioene noteerde dit weekend 68,99 meter.

Van Klinken is de laatste tijd op dreef. Ze had vorige week zondag nog een persoonlijk record van 62,58 meter, maar wist dat al te twee keer te verbeteren door 65,94 en 67 meter te werpen.

Met de worp van 65,94 meter plaatste de Drentse zich voor de Olympische Spelen in Tokio. Ze voldeed namelijk aan de limiet van 63,50 meter.

Van Klinken, die zal debuteren op de Spelen, geldt als een groot talent bij het discuswerpen en het kogelstoten. In 2019 pakte ze als kogelstootster goud bij het EK onder 20.

