Phil Mickelson gaat na drie dagen aan de leiding bij het PGA Championship in het Amerikaanse Kiawah Island. De inmiddels vijftigjarige golfer kan geschiedenis schrijven door de oudste winnaar van een major te worden.

Mickelson staat na drie rondes op een score van 209 (70, 69 en 70 slagen). De Amerikaan had één slag minder nodig dan zijn landgenoot Brooks Koepka (69, 71 en 70). Louis Oosthuizen ging na twee rondes nog samen aan de leiding met Mickelson, maar de Zuid-Afrikaan kende met 72 slagen een wat mindere derde ronde dan de twee Amerikanen.

Mocht Mickelson erin slagen zijn leidende positie in de laatste ronde (in de nacht van zondag op maandag, Nederlandse tijd) vast te houden, dan wordt hij de oudste winnaar van een major. Die statistiek staat nu op naam van Julius Boros, die in 1968 het PGA Championship won op 48-jarige leeftijd.

"Ik heb het gevoel dat ik goed sta te spelen. Ik heb een kans om te strijden voor een grote titel en ik heb zo veel plezier. Ook al ging het op het eind iets minder en was ik minder gefocust en scherp bij een paar slagen, het is aanzienlijk beter dan het lange tijd is geweest", zei Michelson na afloop van de derde ronde.

Mickelson is al prof sinds 1992 en won tot dusver vijf majors. Hij was in 2005 al de beste bij het PGA Championship, won in 2004, 2006 en 2010 de Masters en veroverde in 2013 het Brits Open. Bij de US Open eindigde hij liefst zes keer als (gedeeld) tweede.