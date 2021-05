Femke Heemskerk was zaterdag in tranen na haar Europese titel op de 100 meter vrije slag bij de EK zwemmen in Boedapest. De 33-jarige Nederlandse was eindelijk een keer de beste op een individueel nummer op een groot langebaantoernooi.

"Ik laat nu ook zien dat ik het in mijn eentje kan", zei een geëmotioneerde Heemskerk in gesprek met de NOS.

"Dit was een van de dingen die ik nog niet had, een individuele gouden medaille op de langebaan. Ik ben de hele week al goed aan het zwemmen. Ik ben heel trots.

"Ook in de maanden waarin het zwaar was, ben ik gewoon doorgegaan. Ik heb best wel een donkere tijd gehad met privédingen en met dat gedoe met de zwembond."

De Roelofarendsveense dwong via een juridische strijd een herkansing af om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen op de 50 meter vrije slag en won die onderlinge strijd daarna in april van Valerie van Roon. "Ik heb daarvan geleerd dat je voor jezelf moet gaan en ik kom nu ook voor mezelf op in het water."

Femke Heemskerk kan amper geloven dat ze Europees kampioen is. Femke Heemskerk kan amper geloven dat ze Europees kampioen is. Foto: Getty Images

'Ik heb ontspannen gezwommen'

Heemskerk tikte in een spannende finale aan in 53,05 en hield daarmee de Française Marie Wattel (53,32) en de Britse Anna Hopkin (53,43) achter zich. De Nederlandse gaf toe dat ze eigenlijk had gerekend op een tijd in de 52 seconden.

"Maar goed, dit is een finale. Ik was heel goed aan het zwemmen. Ik was ontspannen en daar moet ik het van hebben. Ik had echt nog over."

Ze was ook snel hersteld, want met de gemengde estafette op de 4x100 meter vrije slag pakte ze een uur later zilver en was ze met een splittijd van 51,73 opnieuw razendsnel. "Ik was wel moe, maar zo'n gouden medaille geeft ook veel energie.

Ranomi Kromowidjojo zat ook in de zilveren estafetteploeg, maar kwam in de finale van de 100 vrij niet verder dan de vierde plek. "Het was niet de race en de tijd die ik wilde zwemmen", zei de Europees kampioen op de 50 vrij. "Vierde is altijd balen, vooral omdat het gisteren easy ging in de halve finale."