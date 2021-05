Femke Heemskerk heeft zaterdag bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest eindelijk haar eerste individuele titel veroverd op een groot langebaantoernooi. De Nederlandse won goud op de 100 meter vrije slag. Wat later pakte Heemskerk met de gemengde estafetteploeg zilver op de 4x100 meter vrij.

De 33-jarige Heemskerk tikte in een spannende finale van de 100 meter vrij aan in 53,05 en hield daarmee de Française Marie Wattel (53,32) en de Britse Anna Hopkin (53,43) achter zich. Hopkin ging halverwege nog aan de leiding. Ranomi Kromowidjojo was met 53,44 net iets trager en eindigde als vierde.

In haar lange carrière won Heemskerk al achttien medailles op de EK langebaan, maar ze slaagde er tot zaterdag niet in om op een groot internationaal toernooi in een 50-meterbad goud te veroveren op een individueel nummer. Ze heeft wel meerdere wereldtitels, Europese titels en een olympische titel op haar naam staan op de 4x100 meter vrij.

In de afgelopen jaren was Heemskerk op de EK langebaan al meerdere keren dicht bij individueel goud. In 2018 pakte de geboren Roelofarendsveense zilver op de 100 én de 200 meter vrij. In 2016 was er zilver op de 200 vrij en brons op de 100 meter vrije slag.

Femke Heemskerk wordt gefeliciteerd door de Zweedse Michelle Coleman. Femke Heemskerk wordt gefeliciteerd door de Zweedse Michelle Coleman. Foto: AFP

Heemskerk in topvorm voor Olympische Spelen

Met haar primeur op de EK in Hongarije toonde Heemskerk nog maar eens aan in goede vorm te steken voor de Olympische Spelen die eind juli beginnen. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar op de 4x100 vrij (goud in 2008 en zilver in 2012) doet in Tokio ook mee aan de 50 meter vrij.

Op dat nummer greep Heemskerk eerder deze week in Boedapest naast de medailles. Ze pakte met Kromowidjojo, Kira Toussaint en Marrit Steenbergen wel zilver op de 4x100 meter vrije slag en werd ook tweede met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag.

Op de 100 meter vrij hadden Heemskerk en Kromowidjojo geen concurrentie van Sarah Sjöström, normaal gesproken de topfavoriet. De Zweedse wereldrecordhoudster brak begin dit jaar haar elleboog en is op de weg terug.

Femke Heemskerk is in topvorm in de aanloop naar de Olympische Spelen. Femke Heemskerk is in topvorm in de aanloop naar de Olympische Spelen. Foto: AFP

Heemskerk imponeert ook met estafetteploeg op 4x100 vrij

Nog geen twee uur na haar gouden race op de 100 meter vrij veroverde Heemskerk met de gemengde estafetteploeg zilver op de 4x100 meter vrije slag. Kromowidjojo, Jesse Puts, Stan Pijnenburg en Heemskerk werden tweede in 3.22,26.

Het zilver was voor een groot deel aan Kromowidjojo en Heemskerk te danken. Kromowidjojo tilde Nederland naar de derde plek, waarna slotzwemster Heemskerk haar ploeg in de strijd om het goud bracht.

In de de spannende laatste meters tikte de Britse ploeg in baan 6 toch iets eerder aan: 3.22,07. Het brons was voor Italië, dat vlak achter de Nederlandse formatie aantikte in 3.22,64.

Polen, Hongarije, Zweden en Servië kwamen niet in de buurt van het podium.

Kamminga kan niet stunten op 50 meter schoolslag

Arno Kamminga slaagde er op de 50 meter schoolslag niet in om eremetaal te veroveren. De Katwijker eindigde met een tijd van 27,13 als vijfde. Het goud ging vrij overtuigend naar Adam Peaty in 26,21.

Kamminga is over twee maanden op de Spelen een belangrijke kanshebber voor een medaille. De schoolslagspecialist pakte eerder deze week al drie keer zilver: op de 100 en 200 meter schoolslag en met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag.

Op de 50 meter vrij plaatste Thom de Boer zich voor de eindstrijd van zondag door in zijn halve finale als tweede aan te tikken in 21,80. Kenzo Simons werd vijfde in 22,14 en mag niet voor de medailles strijden.

Kromowidjojo moest een half uur na haar race op de 100 meter vrij in actie komen in de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze plaatste zich in haar halve finale als snelste voor de eindstrijd (25,71). Maaike de Waard werd in de andere halve eindstrijd derde in 25,81 en mag ook op voor de medailles.

Nyls Korstanje greep naast een finaleticket op de 100 meter vlinderslag. De 22-jarige Nijmegenaar, die zich zaterdagochtend in de series met een tijd van 51,83 voor de Olympische Spelen plaatste, tikte in zijn halve finale als zevende aan in 52,25. Dat was niet voldoende om zondag de eindstrijd te mogen zwemmen.