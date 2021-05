Formule 2-coureur Richard Verschoor heeft zaterdag twee keer in de punten gereden in Monaco. De twintigjarige Nederlander eindigde als zesde in de tweede sprintrace en als tiende in de hoofdrace, goed voor in totaal vijf punten voor de WK-stand.

Het was voor Verschoor de derde en vierde keer dat hij punten pakte tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 2. In het openingsweekend in Bahrein werd hij vierde in de hoofdrace en vijfde in de tweede sprintrace.

Bent Viscaal, de tweede Nederlander in de Formule 2, zette twee keer een elfde plaats neer in Monaco. In de sprintrace van zaterdag tikte hij een andere coureur van de baan, maar hij kon wel verder rijden. In de hoofdrace van 42 ronden kwam hij een kleine twee seconden na Verschoor over de finish.

De zege in de hoofdrace ging naar de zeventienjarige Fransman Théo Pourchaire, die de jongste winnaar ooit in de Formule 2 werd. De Australiër Oscar Piastri werd tweede en de Braziliaan Felipe Drugovich was de nummer drie.

In de sprintrace kwam de Nieuw-Zeelander Liam Lawson als eerste over de finish, maar hij werd gediskwalificeerd omdat er technisch iets mis was met zijn auto. De overwinning ging daardoor naar Dan Ticktum, voor Piastri (tweede) en Jüri Vips (derde).

De Chinees Guanyu Zhou leidt in de WK-stand met 68 punten, gevolgd door Piastri (54) en Pourchaire (43). Verschoor is met 23 punten de nummer negen.