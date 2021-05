NOC*NSF heeft er alle vertrouwen in dat de Olympische Spelen van Tokio op een veilige en verantwoorde manier zullen doorgaan. Technisch directeur Maurits Hendriks vergaderde namens de sportkoepel drie dagen met de coördinatiecommissie in Japan en heeft daar een positief gevoel aan overgehouden.

"Het gaat absoluut lukken om de Spelen veilig te laten plaatsvinden. We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om de laatste openstaande vragen te beantwoorden en besluiten te nemen", zegt Hendriks zaterdag op de site van NOC*NSF.

"Ook de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, en de minister van Olympische en Paralympische Zaken van het Japanse kabinet, Tamayo Murukawa, gaven aan dat zij groot vertrouwen hebben in de manier waarop de Spelen worden georganiseerd. Het moet veilig zijn voor de Japanse bevolking en de deelnemers. En dat zal het zeker zijn."

Er is nog altijd veel kritiek op het organiseren van de Spelen in Tokio, waar momenteel de noodtoestand geldt vanwege de coronapandemie. Er zijn nog altijd veel besmettingen in de Japanse hoofdstad, waar het vaccinatieproces erg traag verloopt.

Een groot deel van de Japanse bevolking ziet het doorgaan van de Spelen inmiddels niet meer ziet zitten. Uit een recent onderzoek bleek dat 60 procent van de inwoners 's werelds grootste sportevenement liever geannuleerd ziet worden.

Lang niet iedereen in Japan zit nog te wachten op de Olympische Spelen. Lang niet iedereen in Japan zit nog te wachten op de Olympische Spelen. Foto: Pro Shots

'Er is nog maar weinig onduidelijkheid'

Volgens Hendriks zorgt de organisatie in Tokio er mede door strikte regels echter voor dat de gevaren klein zijn. Zo worden alle deelnemers regelmatig getest en moeten atleten die de regels overtreden direct naar huis.

"Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, was heel duidelijk. Ze stelde na drie dagen vergaderen vast dat er eigenlijk nog maar heel weinig zaken over zijn waar onduidelijkheid over is", aldus Hendriks.

"En ze gaf aan dat ze met dat resultaat hoopt het laatste kleine beetje twijfel over veiligheid tijdens de Spelen dat misschien nog leeft bij de sporters in de wereld weg te nemen."

De Spelen, die vanwege het coronavirus al een jaar werden uitgesteld, beginnen op 23 juli en duren tot en met 8 augustus.