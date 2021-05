Sifan Hassan heeft zaterdag opnieuw een overwinning geboekt in de Verenigde Staten. De 28-jarige Nederlandse zegevierde in New York op de 800 meter in 2.01,54, bijna vijf seconden boven haar persoonlijk record van 1.56,81.

Hassan bleef in het Icahn-stadion de Amerikaanse atletes Nikki Hiltz en Rebecca Mehra net voor.

Vorige week begon Hassan haar outdoorseizoen met een overtuigende zege op de 5.000 meter in Los Angeles. Ze kwam toen tot een tijd van 14.35,34, waarmee ze ruim zestien seconden sneller was dan de nummer twee.

Hassan verblijft alweer enige tijd op haar vertrouwde woon- en trainingsadres in Portland in de Verenigde Staten. De wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter kon vanwege de coronapandemie lange tijd niet terug naar Amerika. Pas in maart ontving ze een visum.

Hassan wil deze zomer dubbel succes op de Olympische Spelen in Tokio. Ze mikt op medailles op de 5.000 en 10.000 meter. Op 6 juni loopt ze bij de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter als voorbereiding.

Als de geboren Ethiopische in Tokio een olympische titel pakt, dan zorgt ze voor het eerste Nederlandse atletiekgoud op de Spelen sinds Ellen van Langen in 1992.