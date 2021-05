Bokslegende Manny Pacquiao keert na ruim twee jaar afwezigheid terug in de ring. De 42-jarige Filipino neemt het op 21 augustus in Las Vegas op tegen de elf jaar jongere Amerikaan Errol Spence.

Spence is de wereldkampioen in het weltergewicht bij de bonden IBF en WBC en heeft al zijn 27 partijen als profbokser gewonnen, waarvan 21 met een knock-out.

Pacquiao behoort tot de beste en succesvolste boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels pakte. Hij heeft zich de afgelopen maanden vooral beziggehouden met de bestrijding van het coronavirus in zijn land, waar hij als senator in de politiek zit.

In juli 2019 stond Pacquiao voor het laatst in de ring. Hij veroverde toen de titel in het weltergewicht bij boksbond WBA door de Amerikaan Keith Thurman te verslaan. Hij moest die titel begin dit jaar afstaan, omdat hij niet - zoals de reglementen voorschrijven - binnen achttien maanden zijn gordel verdedigde.

Pacquiao had wel al aangekondigd dit jaar weer de ring in te gaan. Maanden werd gesproken over een partij tegen MMA-vechter Conor McGregor, met als doel geld ophalen voor de slachtoffers van de pandemie. In plaats daarvan komt het nu tot een gevecht met de ongeslagen Spence.