Kira Toussaint baalt stevig van het kwijtraken van haar zilveren medaille op de 100 meter rugslag bij de EK zwemmen in Boedapest. De Amstelveense werd vrijdag aanvankelijk tweede, maar greep in een overgezwommen finale net naast een medaille.

"Dit voelt wel heel zuur en oneerlijk", zei Toussaint zichtbaar geëmotioneerd tegen de NOS. "Ik zat al bij de prijsuitreiking toen ze kwamen vertellen dat het niet doorging."

"Een halve minuut later hoorden we dat we opnieuw gingen zwemmen. Het zou direct zijn, maar ik had geen wedstrijdpak meer aan en ben snel teruggelopen om zo'n pak aan te trekken."

Toen de 26-jarige Toussaint dat pak eenmaal aanhad, hoorde ze dat de finale pas aan het einde van de avond zou worden overgezwommen. "Ik ben toen maar gaan uitzwemmen in mijn racepak. Maar het is heel onhandig om zo'n nat pak lang aan te houden. Iemand is teruggegaan naar het hotel om een droog pak te halen. Het was chaos en stress."

Toussaint tikte in de eerste finale aan in 59,02 seconden, waarmee ze alleen de Britse Kathleen Dawson (58,18) voor zich moest dulden. De Zweedse bond tekende vanwege een hapering bij het startsignaal echter protest aan tegen de uitslag, waardoor werd besloten om de eindstrijd over te zwemmen.

Kira Toussaint feliciteert Kathleen Dawson met het goud op de 100 meter rugslag. Kira Toussaint feliciteert Kathleen Dawson met het goud op de 100 meter rugslag. Foto: AFP

'We hebben geprobeerd om de race naar zaterdag te verplaatsen'

In de tweede finale ging Toussaint uitstekend van start en gaf ze halverwege slechts negen honderdsten toe op Dawson, maar in de laatste meters stortte ze in. Dat resulteerde in de vierde plaats. Met 59,32 kwam ze een tiende tekort voor het brons, dat naar de Russin Maria Kameneva ging. Ook Dawson (58,49) en de Italiaanse Margherita Panziera (59,01) waren sneller.

Toussaint had er wel begrip voor dat de finale werd overgezwommen. "Ik had zelf ook last van dat haperende startsignaal. Wij hebben geprobeerd om de race naar zaterdag te verplaatsen, maar dat wilde de rest niet omdat dan weer de 200 meter rugslag op het programma staat."

Panziera, een van de specialisten op de 200 rug, profiteerde van de herkansing en pakte het zilver. "Ze zei aan de finish tegen me: 'Het spijt me, dit is zo oneerlijk.' Heel lief, maar daar heb ik niet zoveel aan natuurlijk", aldus Toussaint. "Maar zondag sta ik er weer bij de estafette op de 4x100 wissel."

Eerder tijdens het toernooi in Boedapest veroverde Toussaint het goud op de 50 meter rugslag. Ook won ze met de Nederlandse estafetteploeg al zilver op de 4x100 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag (gemengd).