Bij de FBK Games op 6 juni in Hengelo zijn vijftienhonderd toeschouwers welkom. Dat heeft toernooidirecteur Hans Kloosterman van het atletiekevenement vrijdag te horen gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en burgemeester Sander Schelberg van Hengelo.

Het publiek moet zich in het Fanny Blankers-Koen Stadion aan de coronamaatregelen houden. Dat houdt in dat er alleen kaartjes voor zitplaatsen worden verkocht en dat de anderhalvemeterregel nageleefd moet worden. Tevens moeten alle toeschouwers een negatieve coronatest overhandigen.

De veertigste editie van de FBK Games kent een sterk deelnemersveld. Zo hebben onder anderen Dafne Schippers, Sifan Hassan, Femke Bol en de Zweedse wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Armand Duplantis hun deelname toegezegd.

Het evenement bestaat uit zestien atletiekdisciplines; negen bij de mannen en zeven bij de vrouwen. De kaartverkoop gaat komende dinsdag van start.

In de zomer van vorig jaar vonden de FBK Games geen doorgang in verband met het coronavirus. In oktober werd nog wel een kleinschalig alternatief evenement in Hengelo gehouden, waarbij Hassan een Europees record op de 10 kilometer liep.

Op 23 juli, ruim anderhalve maand na de FBK Games, gaan de Olympische Spelen in Tokio van start.