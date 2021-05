Kira Toussaint heeft vrijdagavond bij de EK zwemmen in Boedapest net naast een medaille gegrepen op de 100 meter rugslag. De Nederlandse tikte als vierde aan in de finale, die vanwege een protest van de Zweedse bond moest worden overgezwommen.

De 26-jarige Toussaint tikte aan in 59,32 seconden en kwam daarmee een tiende tekort voor het brons, dat werd opgeëist door de Russin Maria Kameneva.

De Britse Kathleen Dawson was wederom veruit de sterkste (58,49) en bleef nu de Italiaanse Margherita Panziera (59,01) voor. Maaike de Waard eindigde in 1.00,64 als achtste en laatste.

Eerder op de avond dacht Toussaint het zilver op de 100 meter rugslag te hebben veroverd, maar de eindstrijd moest opnieuw worden gezwommen. De Zweedse bond had protest aangetekend omdat er iets mis was gegaan met het startsignaal. Met name de Zweedse Louise Hansson, die in de herkansing zesde werd, had daar last van.

Kathleen Dawson (rechts) was in beide finales op de 100 meter rugslag veruit de sterkste. Kathleen Dawson (rechts) was in beide finales op de 100 meter rugslag veruit de sterkste. Foto: AFP

Toussaint in eerste finale halve seconde sneller

Toussaint kwam in de eerste finale tot 59,02 en moest alleen Dawson, die met 58,18 net boven het Europees record van haar landgenote Gemma Spofforth (58,12) uit 2009 bleef, voor zich dulden. Kameneva (59,13) werd daarin derde en De Waard (1.00,13) zesde.

Afgelopen woensdag pakte Toussaint nog het goud op de 50 meter rugslag. Ook won ze met de Nederlandse estafetteploeg al zilver op de 4x100 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag (gemengd).

Toussaint doet komende zomer op de Olympische Spelen in Tokio mee aan de 100 en 200 meter rugslag. De 50 meter rugslag is geen olympisch nummer.

Femke Heemskerk zwom de tweede tijd in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Femke Heemskerk zwom de tweede tijd in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Foto: AFP

Heemskerk en Kromowidjojo overtuigend naar finale 100 vrij

Op de 100 meter vrije slag drongen Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo probleemloos door tot de eindstrijd. Ze zwommen de respectievelijk tweede (53,49) en derde (53,59) tijd in de halve finales. Alleen de Française Marie Wattel (53,34) was sneller.

Bij de mannen slaagde Nyls Korstanje er niet in om op het podium te eindigen op de 50 meter vlinderslag. De Nederlander werd in 23,14 vijfde en zag de Hongaar Szebasztián Szabó (23,00) met het goud aan de haal gaan.

Arno Kamminga plaatste zich met moeite voor de finale van de 50 meter schoolslag. Hij realiseerde een tijd van 27,13 en ging daarmee als zesde door naar de eindstrijd.