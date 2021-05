Het internationaal olympisch comité (IOC) vindt dat de Olympische Spelen ook veilig kunnen worden georganiseerd als op het moment van de openingsceremonie nog steeds de noodtoestand geldt in Tokio.

In Tokio geldt al enige tijd de noodtoestand, omdat er nog altijd te veel nieuwe coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad zijn. De regeling werd begin deze maand verlengd tot in ieder geval 31 mei.

"Maar volgens de adviezen die we krijgen van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere relevante instanties zijn de maatregelen die we hebben voorgesteld voldoende om veilige Spelen te kunnen organiseren", zei John Coates, de vicepresident die namens het IOC verantwoordelijk is voor de Spelen van Tokio. "Dat is ook het geval als er een noodtoestand geldt." Coates sprak vrijdag op een digitale persconferentie.

In Japan zijn er grote zorgen over het doorgaan van de Spelen. Onlangs werd een petitie voor annulering van de Spelen door honderdduizenden mensen ondertekend, volgens peilingen is zo'n 60 procent van de Japanse bevolking voor afgelasting van het evenement en dinsdag riep een organisatie van zo'n zesduizend Japanse huisartsen in een open brief op om de Spelen te schrappen.

Het IOC, de Japanse regering en het Japanse organisatiecomité blijven volhouden dat de Spelen (23 juli-8 augustus) gewoon doorgaan. Het IOC heeft uitgebreide draaiboeken met strenge regels gemaakt, waarmee de organisatie ervoor wil zorgen dat de Spelen niet voor verspreiding van het coronavirus onder de Japanse bevolking gaan zorgen.

"We geloven dat we ons werk moeten blijven doen", aldus Coates. "En dat is ervoor zorgen dat de Spelen veilig zullen zijn voor alle deelnemers en alle Japanners."