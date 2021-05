Max Caldas, de huidige bondscoach van de Nederlandse hockeyers, vervolgt zijn loopbaan na de Olympische Spelen van Tokio bij de Spaanse mannenploeg.

De 48-jarige Caldas tekende bij de Spaanse hockeybond een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het wordt voor de Argentijn zijn eerste trainersklus buiten Nederland.

In februari 2020 maakte Caldas al bekend na de Spelen in Tokio te willen stoppen als bondscoach van de Nederlandse hockeyers, omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Door het uitstel van de Spelen zwaait hij een jaar later af dan gepland.

Na de Olympische Spelen, die van 23 juli tot en met 8 augustus gehouden worden, wordt Caldas opgevolgd door Jeroen Delmee. De 401-voudig international tekende bij de Nederlandse hockeybond een contract tot en met de Spelen van 2024.

Caldas sinds 2010 bondscoach in Nederland

Caldas was zeven jaar bondscoach van de mannenploeg, maar begon eind 2010 al bij de KNHB als bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Na een succesvolle periode met onder meer een olympische titel (2012) en een wereldtitel (2014) werd hij na het succesvolle WK 2014 bondscoach van de mannenploeg.

Onder leiding van Caldas veroverden de hockeyers twee Europese titels (2015 en 2017), maar bleef groot succes op de belangrijkste toernooien uit. Nederland eindigde op de Olympische Spelen van 2016 als vierde en op het WK van 2018 als tweede na een nipte nederlaag tegen België.

De Spaanse hockeyers bezetten de negende plek op de wereldranglijst. Nederland is momenteel de mondiale nummer drie. Beide landen doen volgende maand mee aan het EK, dat van 4 tot en met 13 juni op het programma staat in Amstelveen.