Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo hebben zich vrijdag bij de EK in Boedapest nadrukkelijk kandidaat gesteld voor een medaille op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse zwemsters plaatsten zich respectievelijk als eerste en derde voor de halve finales.

Heemskerk klokte de snelste tijd in de series: 53,84. Kromowidjojo tikte aan na 54,04 en moest naast Heemskerk ook de Britse Anna Hopkin (53,94) voor zich dulden.

Kim Busch (54,62) eindigde als veertiende. Een plek in de top zestien is normaal gezien genoeg voor een plaats in de halve finales, maar Busch werd uitgeschakeld op basis van de regel dat er maximaal twee zwemmers per land mogen doorstromen vanuit de series.

Heemskerk maakte deze week in Hongarije indruk met een aantal razendsnelle splittijden op de 100 vrij in estafettes. Kromowidjojo won goud op de 50 meter vrije slag en is met 53,13 de snelste Europese van 2021 op de 100 vrij. Heemskerk kwam dit jaar al tot 53,41.

Kamminga naar halve finales 50 school

Arno Kamminga, in Boedapest goed voor zilver op de 100 en 200 meter schoolslag, bereikte vrijdagochtend met de elfde tijd (27,36) de halve finales van het niet-olympische onderdeel 50 school. Caspar Corbeau redde het niet met de twintigste tijd (27,76). Wereldrecordhouder Adam Peaty was het snelst met 26,34.

Marrit Steenbergen strandde in de series van de 200 meter wisselslag. De 21-jarige Nederlandse kwam niet verder dan de 24e tijd (2.15,67).

De halve finales van de 100 vrij en de 50 school zijn vrijdagavond, net als onder meer de finale van de 100 meter rugslag met Kira Toussaint en Maaike de Waard.