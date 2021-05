Discuswerpster Jorinde van Klinken heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag op indrukwekkende wijze geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. De 21-jarige Drentse verbeterde bij wedstrijden in het Amerikaanse Tucson het Nederlands record en haalde zo de olympische limiet.

Van Klinken, die studeert aan Arizona State University, kwam in Tucson tot een afstand van 65,94 meter. Dat was ruim voldoende voor de limiet voor Tokio (63,50 meter) en een stevige verbetering van haar persoonlijk record, dat sinds een paar dagen op 62,58 meter stond.

Slechts vier vrouwen hebben in 2021 verder gegooid dan Van Klinken.

De atlete uit Assen mag zich nu ook Nederlands recordhoudster met de discus noemen. Die titel was vacant sinds 2016, toen de Atletiekunie het record van Ria Stalman (71,22 meter) schrapte. De olympisch kampioene van 1984 heeft bekend dat ze tijdens haar carrière doping heeft gebruikt.

De Atletiekunie zette 63,90 meter als de ondergrens voor een nieuw nationaal record, omdat Corrie de Bruin in 1998 tot een afstand van 63,88 meter kwam. Dat was de beste prestatie van een Nederlandse na Stalman.

Jorinde van Klinken poseert trots met haar Nederlands record. Jorinde van Klinken poseert trots met haar Nederlands record. Foto: Instagram/jorindevanklinken

Van Klinken maakt indruk in de VS

Van Klinken, die zal debuteren op de Spelen, geldt als een groot talent bij het discuswerpen en het kogelstoten. In 2019 pakte ze als kogelstoter goud bij het EK onder 20.

Dit jaar maakte Van Klinken grote indruk bij universiteitswedstrijden in de VS. Afgelopen weekend won ze het discuswerpen bij de Pac-12 Championships in Los Angeles, het kampioenschap van de divisie waarin Arizona State University uitkomt.

Woensdag kreeg Van Klinken de titel voor beste vrouwelijke atleet in de Pac-12 van dit seizoen.