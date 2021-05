De Nederlandse volleybalsters spelen in de groepsfase van het EK komende zomer tegen Turkije, Roemenië, Finland, Oekraïne en Zweden. Dat heeft de loting donderdag in Belgrado bepaald.

Nederland speelt de groepswedstrijden in de Roemeense stad Cluj-Napoca. Het EK vindt van 18 augustus tot en met 4 september plaats in vier landen: Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië.

Turkije is op papier de zwaarste tegenstander in groep D van Oranje. De Turkse vrouwen, die vijfde staan op de wereldranglijst, pakten het zilver op het laatste EK in 2019 en schakelden destijds Nederland uit in de kwartfinales.

Oranje, de nummer elf van de wereld, eindigde op dat EK op de vijfde plaats. Nederland won in 2015 en 2017 zilver op het EK. Op het WK van 2018 verloor Oranje de strijd om het brons van China.

Groepsgenoten Oekraïne (34e), Roemenië (38e), Finland (58e) en Zweden (69e) staan allemaal een stuk lager op de wereldranglijst dan Nederland. Servië is op het EK de titelverdediger.

De Nederlandse volleybalsters spelen eerst nog de Nations League. Het toernooi in het Italiaanse Rimini begint voor de formatie van bondscoach Avital Selinger komende dinsdag.