Arno Kamminga heeft donderdag bij de EK langebaan in Boedapest ook zilver veroverd op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Zuid-Hollander moest alleen de Russische titelverdediger Anton Tsjoepkov voor zich dulden.

Kamminga tikte aan in 2.07,35 minuten en was daarmee bijna een halve seconde langzamer dan de ongenaakbare Tsjoepkov (2.06,99).

Dinsdag pakte Kamminga ook al zilver op de 100 meter schoolslag. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in de Engelsman Adam Peaty.

Kamminga komt komende zomer op de Olympische Spelen in Tokio in actie op de 100 en 200 meter schoolslag. Hij werd twee jaar geleden bij de EK kortebaan in Glasgow Europees kampioen op beide afstanden.

Toussaint en De Waard naar finale 100 meter rug

Kira Toussaint en Maaike de Waard plaatsten zich eerder op donderdag voor de finale van de 100 meter rugslag. De Waard kwalificeerde zich bovendien voor de Spelen.

Toussaint klokte in de halve finales met 58,73 de tweede tijd. De Waard eindigde met 59,76 als zesde. De Schotse Kathleen Dawson was met 58,44 de snelste. De finale staat vrijdagavond op het programma.

Toussaint veroverde woensdag goud op de 50 meter rugslag, voor Dawson en De Waard, en lag op koers om het ruim tien jaar oude Europees record van de Engelse Gemma Spofforth (58,12) te verbeteren, maar verloor in de laatste meters wat snelheid.

De Waard bleef ruimschoots onder de olympische limiet van 59,90. Toussaint is al zeker van deelname aan de Spelen op de 100 en 200 meter rugslag. De 50 meter rugslag is geen olympisch nummer.

Op de niet-olympische 50 meter vlinderslag bereikte Nyls Korstanje de finale. Hij werd met 23,34 zesde. Thom de Boer redde het niet met 23,51. De Oekraïnse titelverdediger Andrei Govorov was met 22,97 de rapste in de halve finales.