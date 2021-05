Arno Kamminga heeft donderdag bij de EK langebaan in Boedapest ook zilver veroverd op de 200 meter schoolslag. De gemengde Nederlandse estafetteploeg pakte zilver op de 4x100 meter wisselslag.

Kamminga tikte aan in 2.07,35 minuten en was daarmee alleen langzamer dan de Russische titelverdediger Anton Tsjoepkov (2.06,99). De Zweed Erik Persson (2.07,66) completeerde het podium. Caspar Corbeau werd met 2.09,73 zevende.

Kamminga lag na drie banen op de vijfde plaats, maar op de laatste 50 meter kwam hij sterk opzetten. Alleen Tsjoepkov was te sterk. Kamminga bleef een halve seconde boven zijn Nederlands record van 2.06,85.

Dinsdag pakte Kamminga ook al zilver op de 100 meter schoolslag. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in de Engelsman Adam Peaty, die heerst op de 50 en 100 meter, maar niet meedoet op de 200 meter schoolslag.

Kamminga komt komende zomer op de Olympische Spelen in Tokio in actie op de 100 en 200 meter schoolslag. Hij werd twee jaar geleden bij de EK kortebaan in Glasgow Europees kampioen op beide afstanden.

Estafetteploeg niet opgewassen tegen Groot-Brittannië

De gemengde Nederlandse estafetteploeg met Kira Toussaint (rugslag), Kamminga (schoolslag), Nyls Korstanje (vlinderslag) en Femke Heemskerk (vrije slag) moest met 3.41,28 alleen Groot-Brittannië (3.38,82) voor zich dulden. Italië (3.42,30) legde beslag op het brons.

Op dit gemengde nummer bestaan de teams uit twee vrouwen en twee mannen. De landen mogen zelf beslissen hoe ze de onderdelen verdelen over hun vier zwemmers. Zo nam Toussaint als startzwemster het op tegen de Rus Kliment Kolesnikov, de wereldrecordhouder op de 50 meter rugslag.

Halverwege lag Oranje in de achterhoede, maar Korstanje maakte op de vlinderslag veel van de achterstand goed en Heemskerk stelde als slotzwemster het zilver veilig, achter de Britse ploeg die werd gevormd door Kathleen Dawson, Peaty, James Guy en Anna Kopkin.

Toussaint en De Waard naar finale 100 meter rug

Kira Toussaint en Maaike de Waard plaatsten zich eerder op donderdag voor de finale van de 100 meter rugslag. De Waard kwalificeerde zich bovendien voor de Spelen door ruimschoots onder de limiet van 59,90 te duiken.

Toussaint klokte in de halve finales met 58,73 de tweede tijd. De Waard eindigde met 59,76 als zesde. De Schotse Kathleen Dawson was met 58,44 de snelste. De finale staat vrijdagavond op het programma.

Toussaint veroverde woensdag goud op de 50 meter rugslag, voor Dawson en De Waard, en lag op koers om het ruim tien jaar oude Europees record van de Engelse Gemma Spofforth (58,12) te verbeteren, maar verloor in de laatste meters wat snelheid.

Op de niet-olympische 50 meter vlinderslag bereikte Korstanje de finale. Hij werd met 23,34 zesde. Thom de Boer redde het niet met 23,51. De Oekraïnse titelverdediger Andrei Govorov was met 22,97 de rapste in de halve finales.