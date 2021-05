De Nederlandse ploeg heeft zich donderdag bij de EK zwemmen in Boedapest geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag mixed estafette. Kira Toussaint bereikte een dag na haar Europese titel op de 50 meter rugslag de halve finales van de 100 rug.

Ranomi Kromowidjojo, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Femke Heemskerk zetten de vierde tijd neer in de series van de mixed 4x100 wissel (3.45,26). Groot-Brittannië (3.43,30) was het snelst op het onderdeel dat over twee maanden in Tokio zijn olympische debuut maakt.

De finale van de estafette is donderdagavond. Het is nog niet bekend of Nederland dan in dezelfde samenstelling zal starten.

Toussaint (59,57) en Maaike de Waard (1.00,23) bereikten respectievelijk als tweede en als achtste de halve finales van de 100 meter rugslag. De Britse Kathleen Dawson, die woensdag achter Toussaint tweede werd in de finale van de 50 rug, ging met de beste tijd door: 59,32.

Ook in de halve finales van de 50 meter vlinderslag voor mannen komen donderdagavond twee Nederlanders in actie. Korstanje (derde in 23,39) en Thom de Boer (negende in 23,45) schaarden zich onder de beste zestien zwemmers. Thomas Verhoeven werd twaalfde in 23,53, maar valt buiten de boot omdat er in de halve finales maar twee zwemmers per land mogen meedoen. Joeri Verlinden (24,17) kwam niet verder dan plek 37.

Tes Schouten (21e op de 200 meter schoolslag) en Luc Kroon (29e op de 200 meter vrije slag) werden uitgeschakeld in de series.