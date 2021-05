Zelden of nooit is in Nederland zo weinig gesport als in 2020, blijkt donderdag uit een in opdracht van NOC*NSF uitgevoerd onderzoek. Meer dan de helft van de Nederlanders is vorig jaar minder gaan sporten of zelfs gestopt vanwege de coronacrisis.

De impact is het grootst bij kinderen in de leeftijd van vijf tot en met achttien jaar: 52 procent van deze groep is minder gaan sporten en 10 procent is gestopt. De grootste klappen vielen bij de binnensporten, die lange tijd geheel verboden waren. Bij de 65-plussers valt vooral het grote aandeel stoppers op: 31 procent.

"Dit rapport laat zien dat de sport en de sportdeelname in 2020 forse klappen hebben gekregen door corona", zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. "Elke verzwaring van maatregelen heeft erin gehakt. We maken ons nu grote zorgen over de beweegachterstand die Nederland oploopt."

Volgens de onderzoekers is er een vrij directe relatie tussen de twee lockdowns en de wekelijkse sportdeelname van Nederlanders. Tijdens iedere lockdown daalt de sportdeelname. Iedere versoepeling voor de sport zorgt voor een stijging van de wekelijkse sportdeelname van Nederlanders.

9 procent van de Nederlanders, oftewel 1,4 miljoen mensen, heeft laten weten het oude sportgedrag na de lockdown niet op te pakken. 45 procent staat er neutraal in of weet het nog niet. Voor 52 procent van de Nederlanders die als gevolg van de coronacrisis minder zijn gaan sporten of gestopt zijn, is de sluiting van de sportclub daarvoor de hoofdreden.

Sportvisserij, golffederatie en hockeybond krijgen meer leden

Daarnaast zijn gebrek aan motivatie en het niet kunnen sporten in teamverband belangrijke redenen om minder te gaan sporten. Ook bleek dat de afname van sportdeelname sterker is onder mensen met een lager opleidingsniveau en inkomen.

"Eens te meer is duidelijk wat voor een belangrijke rol sportclubs en verenigingen spelen in Nederland, zowel sportief als maatschappelijk gezien", zegt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF. "Zonder het ritme, de begeleiding en de gezelligheid van onze clubs sporten we een stuk minder."

Sportvisserij Nederland, inmiddels de grootste sportbond na de KNVB, verwelkomde in 2020 de meeste nieuwe leden, met een plus van 80.000. Ook de golffederatie en de hockeybond zagen een stijging.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de NOC*NSF Sportdeelname Index (SDI). Sinds 2013 wordt de sportdeelname maandelijks gemeten onder Nederlanders in de leeftijd van vijf tot en met tachtig jaar. De SDI is gebaseerd op de Richtlijnen voor Sportdeelname Onderzoek (RSO).