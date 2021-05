LeBron James heeft Los Angeles Lakers donderdag aan een plek in de play-offs van de NBA geholpen. De sterspeler van de zeventienvoudig kampioen bezorgde zijn ploeg in de absolute slotfase de overwinning tegen Golden State Warriors: 103-100.

De 36-jarige James tekende met nog nog een minuut te gaan - en vlak voor het verstrijken van de schotklok - voor een driepunter in het Staples Center. Een van de beste basketballers aller tijden kreeg vlak daarvoor een vinger in zijn oog en gaf na de wedstrijd aan dat hij wazig zag en op goed geluk schoot.

Door zijn voltreffer van afstand eindigde James op 22 punten. Hij was ook goed voor elf rebounds en tien assists. De productiefste speler van de wedstrijd was Golden State Warriors-topscorer Stephen Curry, die 37 punten voor zijn rekening nam.

Los Angeles Lakers was veroordeeld tot een duel met de Warriors, omdat de titelverdediger het reguliere seizoen in de Western Conference op de zevende plek was geëindigd. Alleen de bovenste zes ploegen plaatsten zich rechtstreeks voor de play-offs en de nummers zeven en tien van beide conferences moeten een zogenoemde play-in spelen.

De overwinning van de Lakers betekent niet dat de Warriors gaan kans meer maken op een plek in de play-offs. De ploeg van sterspeler Curry neemt het in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) op tegen Memphis Grizzlies, dat met 100-96 te sterk was voor San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers begint de play-offs zondag met een wedstrijd tegen Phoenix Suns, dat de reguliere competitie in de Western Conference als tweede eindigde en voor het eerst sinds 2010 mee mag doen aan de play-offs.