Kira Toussaint kon haar geluk niet op nadat ze woensdag voor het eerst in haar carrière een gouden medaille had gepakt bij een groot internationaal toernooi op de langebaan. De 26-jarige zwemster maakte bij de EK zwemmen in Boedapest haar favorietenrol op de 50 meter rugslag waar.

"Ik ben heel blij en een beetje verrast", reageerde Toussaint, die in 2019 op de kortebaan al wel goud had gepakt op zowel de 50 als de 100 meter rugslag, maar op de langebaan nog wachtte op haar eerste grote triomf.

Toussaint vocht in de Hongaarse hoofdstad een spannend duel uit met de Britse Kathleen Dawson, die ze met 27,36 een tiende achter zich hield. Maaike de Waard maakte het Nederlandse succes compleet door brons te pakken.

"Ik had nog wel iets sneller gewild eigenlijk, maar dat komt op een later moment wel", bleef Toussaint kritisch. "Ik maakte een foutje bij mijn finish, ik had eigenlijk nog een slag extra moeten maken."

Wel was de Assendelftse blij dat ze de zenuwen goed de baas was gebleven. "Ik weet precies wat ik moet doen: rustig blijven en mijn eigen race zwemmen. Dat zeg ik ook tegen mezelf als ik op het startblok sta. Dat ging goed."

Vreugde bij Kira Toussaint nadat ze ziet dat ze de snelste tijd heeft gezwommen. Vreugde bij Kira Toussaint nadat ze ziet dat ze de snelste tijd heeft gezwommen. Foto: ANP

Toussaint gaat voor olympische limiet op 100 rug

Voor Toussaint was het haar tweede medaille bij deze EK. Maandag pakte ze samen met Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk zilver op de 4x100 meter vrije slag estafette.

Daarmee is de honger van Toussaint nog niet gestild. "Dit was een hele mooie opmaat voor de 100 meter rugslag. Daarop wil ik graag nog de individuele limiet halen voor de Olympische Spelen", blikte ze vooruit op het volgende onderdeel.

Op de 50 meter rugslag kan Toussaint komende zomer niet voor de medailles gaan in Tokio. In tegenstelling tot de 100 meter rugslag is dat geen olympisch onderdeel.