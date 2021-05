Kira Toussaint heeft woensdag bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest goud gepakt op de 50 meter rugslag. Maaike de Waard maakte het Nederlandse succes compleet door als derde te eindigen.

Voor de 26-jarige Toussaint is het haar eerste gouden medaille bij een groot internationaal toernooi op de langebaan. Als houdster van het Europees record gold ze wel als topfavoriet.

Toussaint vocht in de Hongaarse hoofdstad een spannend duel uit met Kathleen Dawson, die in de halve finale verrassend de snelste tijd had neergezet. Met 27,36 hield ze de Britse (27,46) uiteindelijk een tiende achter zich.

De Waard tikte in 27,74 als derde aan en pakte zo voor het eerst een medaille op het hoogste podium bij de langebaan. De 50 meter rugslag staat komende zomer in Tokio niet op het programma, want het is geen olympisch nummer.

De teller voor Nederland bij de EK in Boedapest staat op twee gouden medailles. Ranomi Kromowidjojo was dinsdag de snelste op de 50 meter vrij, wat wel een olympisch onderdeel is.

Kamminga en Corbeau naar finale op 200 school

Arno Kamminga plaatste zich eerder op de avond overtuigend voor de finale van de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Katwijker, die dinsdag op de 100 meter school een zilveren medaille in de wacht sleepte, had in de halve finale genoeg aan een tijd van 2.08,31. Alleen de Zweed Erik Persson en de Rus Anton Chupkov waren sneller.

Met de hakken over de sloot bereikte Caspar Corbeau als tweede Nederlander de finale, die donderdag gezwommen wordt. Hij zwom met 2.09,97 de achtste tijd, maar bleef daarmee wel boven de olympische limiet.

Kamminga pakte dinsdag zijn eerste medaille ooit op een langebaantoernooi. Hij moest op de 100 meter school alleen buigen voor de ongenaakbare Brit Adam Peaty, die niet meedoet op de dubbele afstand.

Op de 200 meter wisselslag slaagde Arjan Knipping er niet in om door te dringen tot de finale. In de halve eindstrijd kwam hij met 2.00,46 niet verder dan de elfde tijd. Daarmee bleef hij ook boven de olympische limiet.