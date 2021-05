Madelein Meppelink en Sanne Keizer hebben een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio bemachtigd. Het beachvolleybalkoppel kan na de resultaten op de World Tour-toernooien in het Mexicaanse Cancun niet meer uit de top vijftien van de wereldranglijst vallen, waardoor ze zeker zijn van olympische deelname.

Voor de 31-jarige Meppelink worden het haar derde Olympische Spelen in totaal en haar eerste met Keizer als koppel. Sinds 2017 vormen ze samen een duo, nadat Keizer terugkeerde uit haar pensioen. Keizer deed in 2012 aan de zijde van Marleen van Iersel mee aan de Spelen van Londen (achtste) en stopte een jaar later.

"Het traject duurde een jaar langer en de onzekerheid over doorgang van de Spelen viel op momenten best zwaar", aldus Meppelink. "Maar samen met ons begeleidingsteam is het gelukt om de motivatie en focus te blijven houden. Daar ben ik heel trots op. Dat we nu gekwalificeerd zijn is echt een moment om bij stil te staan."

Keizer ziet het olympische ticket als een beloning. "We hebben er heel hard voor gewerkt de afgelopen jaren. Dat ging met pieken, maar ook met dalen: verliespartijen, blessures en twijfels. Toch had ik deze tweede beachvolleybalcarrière voor geen goud willen missen."

Keizer en Meppelink bezetten momenteel de tiende plaats op de wereldranglijst. In de aanloop naar de Spelen spelen ze nog de World Tour-toernooien van Sotsji (Rusland) en Ostrava (Tsjechië), waar nog punten te verdienen zijn voor de olympische ranking. Bij een hogere positie op de ranglijst hebben ze een relatief makkelijkere loting in Tokio.

De Nederlandse vrouwen wisten nog nooit een olympische medaille te veroveren in het beachvolleybal, dat sinds 1996 een olympische sport is. Bij de mannen veroverden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro brons.