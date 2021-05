Het internationaal olympisch comité (IOC) biedt Japan extra medisch personeel aan dat moet kunnen helpen tijdens de Olympische Spelen in Tokio, die over twee maanden beginnen. Daarmee wil het IOC de druk op het Japanse zorgsysteem verlichten.

Het gastland van de Spelen gaat gebukt onder een nieuwe golf van coronabesmettingen en de roep onder de bevolking om de Spelen af te gelasten klinkt steeds luider.

De unie van Japanse artsen deed dinsdag in een open brief een klemmend beroep op de regering om het sportevenement te schrappen. Volgens de artsen is het onmogelijk en onverantwoord om de Spelen te houden tijdens de pandemie. Ze vrezen dat de ziekenhuizen de druk niet aankunnen.

Voorzitter Thomas Bach van het IOC benadrukte woensdag nogmaals dat de Spelen in Tokio en ook de Paralympische Spelen voor iedereen veilig zullen zijn, zowel voor de sporters als voor de Japanse gemeenschap.

De Duitser zei dat 80 procent van de atleten en begeleiders die naar Tokio komen gevaccineerd zullen zijn. Het medische personeel dat het IOC aanbiedt, kan helpen bij het uitvoeren van de maatregelen die zijn genomen om het virus buiten het olympisch dorp en de wedstrijdaccommodaties te houden.

"Het belangrijkste principe is heel duidelijk: het olympisch dorp is een veilige plek en de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio zullen op een veilige manier worden georganiseerd", zei Bach tijdens een videogesprek.

"Op dit moment is 75 procent van de toekomstige bewoners van het olympisch dorp al ingeënt of tijdig voor de Spelen ingeënt. We hebben goede redenen om aan te nemen dat dit percentage boven de 80 ligt als de Spelen beginnen."

Verzet tegen Spelen wordt steeds groter

Bach zei niet hoeveel artsen en verpleegkundigen het IOC aanbiedt voor de extra ondersteuning, maar chef Seiko Hashimoto van het organisatiecomité van de Spelen in Tokio toonde zich dankbaar. Ze was ook blij met de hoge vaccinatiegraad onder de deelnemers. "Dat zal er zeker toe bijdragen dat we veilige Spelen kunnen houden."

Onlangs werd een petitie voor annulering van de Spelen al door honderdduizenden mensen ondertekend. Zo'n 60 procent van de Japanse bevolking vindt inmiddels dat het evenement moet worden afgelast.

Vooralsnog lijken de Japanse regering en het IOC ondanks de druk niet van plan om een streep te halen door de Spelen, die op 23 juli moeten beginnen.