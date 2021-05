Niet alleen in het voetbal, maar ook in het golf is commotie ontstaan door plannen voor een lucratieve Super League. De plannen zorgen voor reuring in de aanloop naar het PGA Championship op Hawaï, het tweede majortoernooi van dit jaar.

De Britse krant Daily Telegraph onthulde eerder deze maand dat investeerders uit Saoedi-Arabië een plan voor een alternatief wereldwijd golfcircuit hebben. Dat moet los komen te staan van de bestaande mondiale tours, zoals de Europese en de Amerikaanse Tour.

De spelers kunnen tientallen miljoenen euro's verdienen in die toernooien. Volgens het goed ingevoerde Golf Channel zijn vertegenwoordigers deze week op Hawaï om golfers te paaien voor de Super League.

De Noord-Ier Rory McIlroy is geen voorstander. Hij vindt de Super League niets meer dan "geld graaien". De Engelsman Lee Westwood staat er anders in. "Ik ben bijna vijftig en als ik het aanbod zou krijgen om voor 50 miljoen dollar te komen golfen, hoef ik daar niet lang over na te denken", zegt hij.

"Er is duidelijk heel veel geld beschikbaar, maar ik snap ook de reactie van de bestaande tours. Die voelen zich bedreigd en slaan meteen terug. Ik zie echter ook de voordelen."

PGA Tour dreigt met schorsingen

De Amerikaanse PGA Tour heeft de spelers al gewaarschuwd: wie zich inlaat met de nieuwe golfcompetitie, wordt meteen geschorst. Directeur Seth Waugh van de Amerikaanse PGA waarschuwt vooral jonge spelers.

"Snel veel geld verdienen voelt eventjes goed, maar wie een carrière van twintig jaar nastreeft, moet vooral aan de lange termijn denken", aldus de PGA-baas, die al een bonussysteem voor topspelers heeft bedacht om ze ervan te weerhouden de overstap naar de Super League te maken.

"Ik denk overigens niet dat er sprake is van een vijandige overname. Het golf verkeert niet in een crisis. Ik denk dat de spelers beter bediend worden dan ooit."

Het PGA Championship wordt gehouden van donderdag tot en met zondag. Er doen geen Nederlanders mee. Vorig jaar ging de overwinning op het prestigieuze toernooi naar de Amerikaan Collin Morikawa.