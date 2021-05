Adam Peaty verslaan lukte niet, maar Arno Kamminga gaf dinsdag in de finale van de 100 meter bij de EK zwemmen in Boedapest wel een signaal af aan de 'koning' van de schoolslag. De 25-jarige Katwijker tikte in de Donau Arena kort achter de Brit als tweede aan en pakte zijn eerste medaille op een groot langebaantoernooi.

Twee maanden voor de Olympische Spelen in Tokio was het verschil minder dan een halve seconde (58,10 om 57,66).

"Volgens mij zat ik voor de race al in zijn hoofd en na deze finale zeker nog steeds", zei Kamminga, die zich steeds nadrukkelijker manifesteert als de 'kroonprins' op de schoolslag en belangrijkste uitdager van Peaty.

"Het leek net alsof hij me hier probeerde te ontlopen. Maar dat boeit me niet zoveel, ik ben vooral met mezelf bezig. Pas na de race hadden we voor het eerst contact. Hij zei netjes 'gefeliciteerd'. Dit neem ik mee naar de komende maanden. Ik heb het hem lastig gemaakt. Het was nu nog te ver, maar we hebben nog even."

De 26-jarige Peaty is al jarenlang ongenaakbaar op de schoolslag. In april stonden de twintig beste tijden die ooit zijn gezwommen op de 100 school even allemaal op naam van de regerend wereldkampioen, die met zijn wereldrecord van 56,88 ver voor ligt op de rest.

Kamminga zwom zich in april in de top twintig aller tijden door in Eindhoven 57,90 te klokken. De Nederlander werd daarmee de tweede zwemmer die onder de 58 seconden dook op de 100 school.

Arno Kamminga (rechts) hoopt het Adam Peaty (midden) echt moeilijk te kunnen maken in Tokio. Arno Kamminga (rechts) hoopt het Adam Peaty (midden) echt moeilijk te kunnen maken in Tokio. Foto: ANP

'Ik was als enige met Peaty aan het racen'

In Boedapest kwam het in de EK-finale tot een echt duel tussen de twee: Peaty in baan 4, Kamminga in baan 3. "Heel tof om tegen hem te racen, ik merkte dat ik dat wel miste in de series en in de halve finales", aldus de Nederlander.

"Ik had mezelf helemaal opgeladen om het hier tegen hem op te nemen, maar in mijn eerste twee races moest ik het zelf doen. Ik merkte dat ik dat best lastig vond."

Kamminga lag in de finale na 50 meter op de vierde plaats, maar op de tweede baan was hij de enige die Peaty nog kon volgen. "Ik heb de race hard gemaakt en alles gegeven. Ik zag hem in mijn ooghoek en ik ging ervoor. Volgens mij was ik de enige die echt met Peaty aan het racen was."