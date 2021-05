Ranomi Kromowidjojo zwom dinsdag bij de EK in Boedapest voor de tweede keer in haar carrière onder de 24 seconden op de 50 meter vrije slag. Het leverde haar de Europese titel op en vooral veel vertrouwen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"Ik ben hier heel blij mee", zei de dertigjarige Kromowidjojo na haar race in de Donau Arena. "Een mooie race en een goede tijd. Ik zit niet ver van mijn persoonlijk record, dus dat is prima."

De drievoudig olympisch kampioene pakte in Hongarije haar eerste grote titel op de langebaan sinds 2016. In dat jaar eindigde ze bij de Spelen van Londen als titelverdediger enigszins teleurstellend als vijfde op de 100 vrij en als zesde op de 50 vrij.

Mede daardoor zijn de verwachtingen voor Tokio niet heel hoog, maar Kromowidjojo bewees vorige maand met snelle tijden bij het olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven al dat ze nog steeds met de wereldtop kan meedoen.

'Dit was een heel goede les voor de Spelen'

In de EK-finale van de 50 vrij bleef ze met 23,97 maar 12 honderdsten boven haar vier jaar oude pr (23,85) én was ze 2 tienden sneller dan regerend olympisch kampioene Pernille Blume. De Deense pakte zilver in 24,17.

"Dit was een heel goede les voor de Spelen", aldus 'Kromo'. "Ik benaderde deze wedstrijden, en met name de finale, op de manier zoals ik dat in Tokio ook wil doen. Dit is de beste training, om in een EK-finale tegen een wereldtopper als Blume mijn eigen race te zwemmen. En dat is heel goed gelukt."

Kromowidjojo, die bij de EK ook nog start op de 100 vrij en de 50 meter vlinderslag, gelooft in succes bij haar vierde Spelen. "Ik voel me sterk en gezond. In de series en de halve finales voelde ik me al goed en dit wil ik straks in Tokio ook laten zien."