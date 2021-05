Hockeyster Marijn Veen moet het EK in Amsterdam (4-13 juni) en de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) aan zich voorbij laten gaan. De aanvalster van Amsterdam heeft nog altijd last van de naweeën van een hersenschudding.

De 24-jarige Veen heeft bij bondscoach Alyson Annan aangegeven de komende zomer een rustperiode in te willen lassen om volledig hersteld aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen.

Door het wegvallen van Veen en een aantal andere blessures binnen de Nederlandse selectie, bij onder anderen routinier Lidewij Welten, heeft Annan haar trainingsgroep uitgebreid.

Marente Barentsen (Hurley), Rosa Fernig (Den Bosch), Stella van Gils (Pinoké), Renée van Laarhoven (Kampong) en Freeke Moes (Amsterdam) zijn toegevoegd. Fernig komt over uit Jong Oranje, de andere speelsters maakten al deel uit van de groep talenten die afgelopen seizoen vaker onder leiding van Annan trainde.

De volledige trainingsgroep van Oranje bestaat nu uit 27 speelsters. Annan zal vlak voor de start van het EK een definitieve selectie voor dat toernooi bekendmaken.