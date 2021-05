Ranomi Kromowidjojo heeft twee maanden voor de Olympische Spelen van Tokio laten zien dat de topvorm eraan komt. De Nederlandse pakte dinsdag goud op de 50 meter vrije slag bij de EK zwemmen in Boedapest. Voor Arno Kamminga was er zilver op de 100 meter schoolslag.

Kromowidjojo was in de finale van de 50 vrij twee tienden sneller dan olympisch kampioene Pernille Blume (23,97 om 24,17). De Deense deelde het zilver met de Poolse Katarzyna Wasick.

Femke Heemskerk kwam net tekort voor een medaille. De 33-jarige Roelofarendsveense eindigde als vijfde in 24,32.

Kromowidjojo bleef maar twaalf honderdsten boven haar persoonlijk record (23,85). De dertigjarige zwemster pakte haar tweede titel op de 50 vrij bij een EK langebaan, na 2016. Drie jaar geleden, bij de vorige EK, pakte ze brons op dit onderdeel.

De Groningse hoopt over twee maanden in Tokio voor de vierde keer olympisch kampioene te worden. In 2012 in Londen was ze goed voor goud op de 50 én 100 vrij, nadat ze in 2008 in de winnende ploeg op de 4x100 meter vrije slag zat.

Arno Kamminga stond voor het eerst op het podium bij een groot langebaantoernooi. Foto: ANP

Kamminga tweede achter 'koning' Peaty

Kamminga pakte voor het eerst in zijn carrière een medaille op een groot langebaantoernooi. De 25-jarige Katwijker eindigde als tweede op de 100 school, achter 'koning' Adam Peaty.

Kamminga kwam in de finale tot een tijd van 58,10. Daarmee bleef hij maar twee tienden boven zijn Nederlands record (57,90). Peaty tikte aan in 57,66 en werd zo net als in 2014, 2016 en 2018 Europees kampioen op dit onderdeel. Het brons ging naar de Brit James Wilby (58,58).

De 26-jarige Peaty is al meer dan een half decennium schier onverslaanbaar op de 50 en 100 meter schoolslag. De Brit is de olympisch kampioen van 2016 op de 100 school, achtvoudig wereldkampioen en nu dertienvoudig Europees kampioen.

Kamminga slaagde er vorige maand in Eindhoven als tweede man in om onder de 58 seconden te duiken op de 100 school. Het gat met het wereldrecord van Peaty (56,88) was nog wel groot.

Kamminga bleef dinsdag aardig in het spoor van Peaty, maar goud zat er niet in. Bij de vorige EK, in 2018, werd hij nog zevende op de 100 school. Een jaar later was er wel goud op dit onderdeel bij de EK kortebaan.

Adam Peaty won maar weer eens een grote titel. Adam Peaty won maar weer eens een grote titel. Foto: ANP

Toussaint en De Waard naar finale 50 rug

Kira Toussaint en Maaike de Waard plaatsten zich respectievelijk als tweede en derde voor de finale van de 50 meter rugslag. Toussaint bleef met 27,22 slechts 12 honderdsten boven haar Europees record, terwijl De Waard een persoonlijk record klokte (27,69). De Britse Kathleen Dawson (27,19) was verrassend sneller dan topfavoriet Toussaint.

Stan Pijnenburg beleefde een teleurstellende halve finale op de 100 meter vrije slag. De 24-jarige Nederlander plaatste zich met de twaalfde tijd (48,89) niet voor de eindstrijd en voldeed ook niet aan de limiet voor de Spelen van Tokio (48,52).

Tes Schouten redde het in de avondsessie niet in de halve finales van de 100 school. De twintigjarige Zuid-Hollandse kwam met de vijftiende tijd (1.07,39) bijna een seconde tekort voor een plek in de top acht en daarmee een finaleplaats.

Kliment Kolesnikov was een klasse apart in de finale van de 50 rug voor mannen. De twintigjarige Rus snelde naar een tijd van 23,80, waarmee hij zijn wereldrecord van maandag in de halve finales verbeterde (23,93).