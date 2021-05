Het is hoogst onzeker of het langverwachte titelgevecht tussen Anthony Joshua en Tyson Fury op 14 augustus kan doorgaan. Een Amerikaanse rechter heeft dinsdag namelijk bepaald dat Deontay Wilder de eerste is die recht heeft op een confrontatie met Fury.

Fury en Wilder stonden al twee keer eerder tegenover elkaar: de eerste partij eindigde onbeslist en het tweede gevecht werd ruim een jaar geleden overtuigend gewonnen door Fury. Volgens de rechter heeft Wilder contractueel gezien recht op een rematch vóór 15 september.

"Zolang er onzekerheid is over een gevecht met Wilder, kan ik niet garanderen dat Fury-Wilder doorgaat, al werken we er hard aan om dat wél voor elkaar te krijgen", zegt Fury's promotor Frank Warren tegen de BBC. "Als het niet lukt, kan Tyson met Wilder vechten als hij wil. Ze zijn de enige mogelijke tegenstanders."

Vorige week werd nog bekend dat Fury en Joshua elkaar op 14 augustus zouden treffen in Saoedi-Arabië. In de bokswereld wordt al lang gehoopt een clash tussen de zwaargewichten, die wordt bestempeld als 'The Battle of Britain'.

In maart tekenden beide topboksers al een contract voor twee onderlinge confrontaties. "Ze willen iets heel, heel speciaals creëren dat de wereld gaat verbazen", zei bokspromotor Eddie Hearn vorige week.

De 31-jarige Joshua heeft de kampioensgordels van de bonden IBF, WBO en WBA in bezit. De één jaar oudere Fury is de wereldkampioen bij de WBC.