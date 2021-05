Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben zich dinsdag bij de EK langebaan in Boedapest op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de 50 meter rugslag.

Toussaint en De Waard klokten in de series met 27,60 en 27,84 seconden respectievelijk de tweede en de derde tijd. De Schotse Kathleen Dawson, die in dezelfde heat als Toussaint zwom, was de snelste met 27,29.

Maandag veroverde Toussaint zilver met de estafettezwemsters op de 4x100 vrij. Ze mikt individueel op eremetaal op de rugslag. Bij de EK kortebaan van 2019 in Glasgow pakte ze goud op de 50 en 100 meter rugslag en brons op de 200 meter rugslag.

Toussaint heeft met 27,10 het Nederlands record op de 50 meter rugslag in handen. Dinsdagavond zijn de halve finales in Boedapest en woensdag is de finale. De 50 meter is op de rugslag geen olympisch nummer, de 100 en 200 meter wel.

Op beide afstanden heeft Toussaint zich al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Ze werd op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro achttiende op de 100 meter rugslag.

EK-debutante Giele redt het niet

De achttienjarige EK-debutante Tessa Giele noteerde in de series met 28,44 de zeventiende tijd in de series van de 50 meter rugslag en werd uitgeschakeld.

Tes Schouten bereikte met 1.07,45 minuten de halve finales van de 100 meter schoolslag. Ze kwalificeerde zich voor de Spelen met een Nederlands record van 1.06,92. Rosey Metz bleef met 1.08,59 steken in de series.

Van de drie Nederlandse mannen die in actie kwamen op de 100 meter vrije slag wist alleen Stan Pijnenburg door te dringen tot de halve finales. Hij ging met 48,76 als dertiende verder. Jesse Puts (49,41) en Nyls Korstanje (49,46) strandden.

Pijnenburg, Puts en Korstanje zwommen maandag met Thom de Boer een Nederlands record in de finale van de 4x100 meter vrije slag (3.13,79). Ze eindigden daarmee op de laatste plaats, maar voldeden wel aan de limiet voor de Spelen.