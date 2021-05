Dafne Schippers loopt woensdag bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava haar eerste 200 meter van dit seizoen tegen de sprintsensatie Sha'Carri Richardson. De 21-jarige Amerikaanse maakt dit jaar veel indruk.

Richardson noteerde dit jaar al een tijd van 10,72 seconden op de 100 meter en is daarmee de op vijf na snelste vrouw ooit. Ook op de 200 meter was ze al rap met 22,11.

Schippers liep de 200 meter voor het laatst in augustus vorig jaar bij de NK in Utrecht. Ze meldde zich na de series af voor de finale wegens rugklachten. Begin mei maakte ze haar rentree op de outdoorbaan bij de World Relays in Polen. Daar veroverde ze brons met de estafetteploeg op de 4x100 meter.

De 28-jarige Schippers geldt als wereldtopper op de 200 meter. Ze werd in 2014 Europees kampioen op die afstand en in 2015 en 2017 wereldkampioen. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro moest ze achter de Jamaicaanse Elaine Thompson genoegen nemen met zilver op de 200 meter.

Ook Joris van Gool komt in actie in Ostrava. De Nederlands kampioen neemt het op de 100 meter op tegen sprintgiganten als de Amerikanen Justin Gatlin en Fred Kerley en de Canadees Andre de Grasse. Van Gool mikt op een ticket voor de Spelen van komende zomer in Tokio, waarvoor de limiet op 10,05 ligt.

Tony van Diepen doet een poging zich te plaatsen voor de Spelen op de 800 meter. Hij dient daarvoor 1.45,20 minuten of harder te rennen. Jochem Dobber en Liemarvin Bonevacia, met wie Van Diepen Europees indoorgoud greep op de 4x400 meter, doen een aanval op de olympische limiet van 44,90 op de 400 meter.