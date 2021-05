De Tokyo Medical Practitioners Association, een organisatie van zo'n zesduizend huisartsen, heeft dinsdag in een open brief gevraagd om de Olympische Spelen in Tokio af te gelasten. Volgens de medici is het doorgaan van het grootste sportevenement ter wereld onverantwoord.

"De ziekenhuizen hebben hun handen al vol, er is bijna geen reservecapaciteit", schrijven de artsen in de brief, die aan de Japanse premier Yoshihide Suga is gericht.

"We verzoeken de autoriteiten met klem om het internationaal olympisch comité (IOC) ervan te overtuigen dat het organiseren van de Olympische Spelen een moeilijk verhaal is en dat het evenement beter afgeblazen kan worden."

Het vaccinatieproces in Japan verloopt erg traag. Inmiddels zou slechts zo'n 3,5 procent van de 126 miljoen inwoners zijn ingeënt tegen COVID-19. In Tokio is momenteel een piek te zien in het aantal coronabesmettingen.

In sommige delen van de Japanse hoofdstad leidt dat tot een tekort aan medisch personeel en ziekenhuisbedden. Er heerst in ieder geval tot 31 mei een noodtoestand.

Verzet tegen Spelen is groot

Met nog zo'n twee maanden tot de start van de Spelen, die vanwege de pandemie al met een jaar werden uitgesteld, is het verzet tegen het doorgaan van het evenement groot. Zo uitten eerder andere gezondheidsexperts en medische groepen al hun zorgen.

Onlangs werd een petitie voor annulering van de Spelen al door honderdduizenden mensen ondertekend. Zo'n 60 procent van de Japanse bevolking vindt inmiddels dat het evenement moet worden gecanceld.

Vooralsnog lijken de Japanse regering en het IOC ondanks de druk niet van plan om een streep te zetten door de Spelen, die op 23 juli moeten beginnen.