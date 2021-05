Nadine Visser kampt twee maanden voor de Olympische Spelen in Tokio met een scheurtje in een hamstring. De 26-jarige atlete raakte vorige week bij de Harry Schulting Games in Vught geblesseerd. Een MRI-scan wees maandag uit dat het om een spierscheuring gaat.

Visser wacht door de hamstringblessure een race tegen de klok richting de Spelen. "De komende weken zullen uitwijzen hoe snel het herstel kan gaan", zegt haar coach Bart Bennema. "Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om op tijd fit te zijn voor de Spelen."

Bennema durft geen voorspelling te doen over de duur van het herstel. De tweevoudig Europees indoorkampioene op de 60 meter horden laat in ieder geval "de komende wedstrijden" aan zich voorbijgaan.

Vorige week donderdag brak Visser haar race in Vught halverwege af wegens de pijn. "Helaas is mijn eerste hordeloop halverwege geëindigd door een hamstringblessure", schreef ze later op Instagram. "Ik weet niet hoe ernstig het is, maar hopelijk gaat het herstel niet al te lang duren."

Begin maart op de EK indoor in het Poolse Torun liet Visser nog zien in goede vorm te steken in de aanloop naar de Spelen. Op de 60 meter horden prolongeerde ze haar Europese indoortitel, maar dat nummer staat in Tokio niet op het programma. Op de 100 meter horden geldt ze in de Japanse hoofdstad wel als medaillekandidaat.