Bij de Nederlandse estafettezwemsters heerste er maandag na de tweede plaats op de 4x100 meter vrije slag bij de EK langebaan in Boedapest geen jubelstemming. Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk finishten 0,12 seconden achter de Britse vrouwen.

Kromowidjojo was vooral kritisch op zichzelf. Als openingszwemster bracht ze Nederland weliswaar aan de leiding, maar in haar ogen had het wel wat sneller gekund dan 53,5 seconden.

"Mijn openingstijd was niet heel bijzonder. Maar laat het een goede les zijn richting Tokio", blikte de dertigjarige 'Kromo' vooruit op de Olympische Spelen van komende zomer. "We moeten scherp blijven."

Na de aflossing van Toussaint zakte Nederland naar de derde plaats, een positie die Steenbergen niet kon verbeteren. Als slotzwemster zorgde Heemskerk dankzij een sterk eindschot toch nog voor zilver.

Ondanks een evenaring van haar persoonlijk record (51,99 seconden) had Heemskerk na haar optreden een dubbel gevoel. "Ik ben heel blij met mijn split. Ik zwom echt goed voor mijn gevoel."

"Ik wil niet ontevreden doen, maar ik baal van het zilver. Het goud zat erin en dat had het gewoon moeten zijn. Ik had gewoon zin in goud."

De Nederlandse zwemsters veroverden in 2008, met onder anderen Kromowidjojo en Heemskerk, in Peking olympisch goud op de 4x100 meter. Vier jaar later was er zilver in Londen, gevolgd door een vierde plaats op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.