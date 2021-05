Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben zich maandag bij de EK langebaanzwemmen in Boedapest geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. Arno Kamminga bereikte de eindstrijd op de 100 meter schoolslag.

Kromowidjojo won haar halve finale met een tijd van 24,14 seconden. In de andere halve eindstrijd was alleen olympisch kampioene Pernille Blume met 24,06 iets sneller.

Heemskerk tikte achter de Deense als tweede aan in 24,41 en bereikte achter Blume, Kromowidjojo, de Poolse Katarzyna Wasick (24,34) en de Russische Maria Kameneva (24,40) als vijfde de finale, die dinsdag op het programma staat.

Vorige maand verzekerde Heemskerk zich van een olympisch ticket op de 50 meter vrije slag, na een strijd met Valerie van Roon die eerst juridisch en daarna in het water werd uitgevochten.

Kromowidjojo pakte bij de vorige EK, in 2018 in Glasgow, brons op de 50 meter vrije slag. Het goud ging toen naar de Zweedse Sarah Sjöström, die nu ontbreekt door een elleboogbreuk.

Blume veroverde in Glasgow zilver. Ze noteerde maandag in Boedapest met 24,06 de beste tijd van dit jaar en is daardoor de topfavoriet voor de Europese titel.

Kamminga stuit in finale op Peaty

Kamminga gaat het in de finale van de 100 meter schoolslag opnemen tegen de Britse alleenheerser Adam Peaty. Kamminga klokte in de halve finales met 58,74 de derde tijd, Peaty was met 57,67 weer een klasse apart.

Peaty domineert al jaren op de schoolslag. Kamminga slaagde er vorige maand als tweede man na Peaty in om onder de 58 seconden te duiken op de 100 meter. Hij zette in Eindhoven 57,90 neer.

Kamminga stelde zich daarmee nadrukkelijk kandidaat voor een medaille op de EK én de Olympische Spelen. Dinsdag mag hij zich in de finale van de 100 meter schoolslag gaan meten met Peaty, de 'koning' van de schoolslag.

De Rus Kliment Kolesnikov verbeterde in de halve finales van de 50 meter rugslag zijn eigen wereldrecord. Hij tikte aan in 23.93 en dook daarmee als eerste onder de 24 seconden. Kolesnikov greep in Glasgow het goud met een wereldrecord van 24,00.