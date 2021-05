De Nederlandse estafettezwemsters hebben zich maandag bij de EK langebaan in Boedapest met de snelste tijd geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag. Kim Busch, Kira Toussaint, Marrit Steenbergen en Robin Neumann deelden meteen een tik uit.

Nederland was met een tijd van 3.38,20 veel sneller dan Denemarken (tweede in 3.38,88) en Groot-Brittannië (derde in 3.39,09). De finale staat maandagavond op het programma.

De Nederlandse mannen bereikten ook de finale van de 4x100 meter vrije slag. Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg, Thom de Boer en Jesse Puts zwommen de zesde tijd (3.14,80).

Ranomi Kromowidjojo kwalificeerde zich overtuigend voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ze was met 24,24 de snelste in de series. Ook Femke Heemskerk haalde de halve eindstrijd, met een vijfde tijd (24,51).

Busch ondanks achtste tijd uitgeschakeld

Busch zette op hetzelfde onderdeel met 24,85 de achtste tijd neer, maar werd toch uitgeschakeld. Slechts twee zwemsters van een land mogen deelnemen aan de halve finales, die maandagavond worden afgewerkt.

Arno Kamminga drong met een vierde tijd door tot de halve finales van de 100 meter schoolslag (59,09). Caspar Corbeau strandde met een 24e tijd (1.00,52).

Voor Luc Kroon (24e tijd op de 400 meter vrije slag), Maaike de Waard (24e op de 100 meter vlinderslag), Tessa Giele (35e op de 100 meter vlinderslag), Imani de Jong (28e op de 800 meter vrije slag) viel het doek in de series.