Bo Bendsneyder is zondag verrassend als vijfde geëindigd bij de Moto2-race in Frankrijk. De Nederlandse coureur leverde daarmee anderhalve week na een spoedoperatie aan zijn arm zijn beste prestatie ooit in de raceklasse.

Bendsneyder liet zich vorige week woensdag opereren aan een zogeheten 'opgepompte arm', een blessure die vaker voorkomt bij motorracers. De kwetsuur houdt in dat armspieren door de langdurige spanning tijdens races verkrampen, wat leidt tot krachtverlies.

Bij zijn terugkeer op het circuit van Le Mans werd Bendsneyder al zesde in de kwalificatie. Na een goede beginfase van de race lag de Rotterdammer zelfs even derde, maar die positie kon hij niet vasthouden.

Na vijf raceweekenden is Bendsneyder de nummer elf van het klassement met 24 punten. De Australiër Remy Gardner, die tweede werd bij de race in Frankrijk, leidt met 89 punten. Hij wordt op één punt gevolgd door Raúl Fernández, de Spaanse winnaar van de Franse GP.

Bendsneyder rijdt sinds 2018 in de Moto2-klasse. Sinds dit seizoen komt de Nederlander uit voor het Pertamina Mandalika SAG Team.

Márquez valt, Miller wint in MotoGP

Iets later op de dag werd de MotoGP-race in Le Mans gewonnen door de Austaliër Jack Miller. Bij zijn tweede overwinning op rij rekende de Ducati-rijder af met Johann Zarco (tweede) en Fabio Quartararo (derde).

Voor Marc Márquez liep de race in Frankrijk uit op een deceptie. De zesvoudig wereldkampioen ging tot twee keer toe onderuit en moest de strijd staken. Márquez miste vrijwel het hele vorige seizoen door een armblessure en miste ook de eerst twee wedstrijden van 2021.

In de strijd om de wereldtitel is de leiding in handen van Yamaha-rijder Quartararo, die een punt marge heeft op achtervolger Francesco Bagnaia van Ducati. Zarco, eveneens rijdend voor Ducati, is de nummer drie.