Estavana Polman hoeft niet te worden geopereerd aan haar geblesseerde knie, zo heeft de Nederlandse handbalbond zondag gemeld. Deelname aan de Olympische Spelen blijft desondanks onzeker voor de sterspeelster van de Nederlandse handbalvrouwen.

Polman liep deze week een ogenschijnlijk zware blessure op bij haar club Esbjerg. Ze is juist net terug van een zware kwetsuur aan datzelfde gewricht. Er wordt nu per week bekeken hoe het herstel verloopt, aldus de handbalbond.

De 28-jarige Arnhemse had overduidelijk veel pijn toen ze haar blessure opliep. Ze schreeuwde het uit en sloeg op de grond. Twee teamgenoten moesten haar naar de kleedkamer dragen.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade nam Polman vorige week maandag op in zijn voorlopige selectie voor de Spelen. De tijd dringt voor voor de opbouwspeelster, want het olympisch handbaltoernooi begint op 24 juli.

Polman is een van de belangrijkste Oranje-speelsters. Ze werd in 2019 uitgeroepen tot beste speelster van het WK in Japan, waar Nederland goud pakte. Zonder haar inbreng werd Nederland vorig jaar op het EK teleurstellend zesde.

Oranje jaagt in Tokio op de eerste olympische medaille ooit nadat het Nederlandse team in 2016 bij het debuut op de Spelen als vierde eindigde. Nederland speelt in de poulefase tegen Noorwegen, Montenegro, Japan, Zuid-Korea en Angola.