Sifan Hassan is zaterdag bemoedigend begonnen aan het outdoorseizoen en daarmee haar voorbereiding op de Olympische Spelen. De 28-jarige Nederlandse was met afstand de beste op de 5.000 meter bij de Sound Running Track Meet in Los Angeles.

Hassan kwam tot een tijd van 14.35,34, waarmee ze ruim zestien seconden sneller was dan de nummer twee, de Amerikaanse Josette Norris. Zij klokte 14.51,42. Hassan bleef wel ruim boven haar persoonlijk record van 14.22,12.

De race in Los Angeles was voor Hassan pas haar tweede wedstrijd van het jaar. In februari werd ze tijdens haar eerste wedstrijd in vier maanden tijd tweede op de 3.000 meter bij een indoorwedstrijd in het Franse Liévin.

In de aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio komt Hassan onder meer in actie bij de FBK Games in Hengelo, waar ze begin volgende maand als regerend wereldkampioene de 10.000 meter loopt.

In Tokio gaat Hassan voor het eerste Nederlandse olympische atletiekgoud sinds Ellen van Langen in 1992. Ze gaat op zowel de 5.000 als de 10.000 meter voor de titel.