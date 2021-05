Rinus van Kalmthout werd emotioneel na zijn historische overwinning in de IndyCar Series. De twintigjarige coureur boekte zaterdagavond een zeldzame Nederlandse overwinning in de Amerikaanse raceklasse.

Op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway maakte de vanaf de zevende plek gestarte Van Kalmthout het verschil met de timing van zijn pitstop.

"Ik heb gewoon een IndyCar-race gewonnen. Dat voelt een beetje gek om te zeggen. Ik heb na het winnen van een race nog nooit gehuild, maar dit was de eerste keer", aldus Van Kalmthout tegen De Telegraaf.

Vlak na de podiumceremonie viel de Hoofddorper zijn ouders in de armen. "Heel emotioneel, natuurlijk. We hebben er zoveel voor op moeten geven, zoveel slapeloze nachten gehad. Nu winnen, dat maakt alles goed."

De laatste Nederlander die een IndyCar-race op zijn naam had geschreven, was Robert Doornbos in 2007. Dat was in de ChampCar-klasse; er waren destijds twee bonden die hun eigen IndyCar-klasse organiseerden. IndyCar-legende Arie Luyendyk boekte in 1996 zijn eerste zege en voegde daar twee jaar later nog een overwinning aan toe.

73 Van Kalmthout boekt historische zege in IndyCar Series

'Arie is zowat een vader voor me'

Luyendyk was ook aanwezig in Indianapolis. "Arie stond te juichen, hij is superblij en is zowat een vader voor me. Ik wil dit gevoel vasthouden", aldus Van Kalmthout, die zich namens Ed Carpenter Racing nu gaat richten op deelname aan de Indy 500.

"Ik ga ervan uit dat ik een heel andere coureur ben dan vorig jaar. Ik wil nog veel meer, maar moet niet naast mijn schoenen gaan lopen. Maar we hebben laten zien dat we het kunnen, dat ik het kan."

Van Kalmthout is bezig aan zijn tweede seizoen in de IndyCar Series. Hij eindigde eindigde vorig jaar voor het eerst op het podium door derde te worden op het circuit van Indianapolis.