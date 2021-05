Kobe Bryant is in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) postuum opgenomen in de Basketball Hall of Fame. De in januari vorig jaar overleden legende werd geëerd tijdens een bijeenkomst in het Amerikaanse Uncasville.

Bryants weduwe Vanessa verscheen samen met onder anderen haar kinderen en Michael Jordan op het podium en gaf een speech.

Los Angeles Lakers-legende Bryant kwam vorig jaar op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash, samen met zijn dertienjarige dochter Gianna en zeven anderen.

De Hall of Fame is een prestigieus basketbalmuseum in Springfield in de Amerikaanse staat Massachusetts, waar onder meer voormalige basketballers en coaches worden geëerd die veel voor de sport hebben betekend. Ook worden er historische voorwerpen tentoongesteld.

Naast Bryant werden onder anderen vijfvoudig NBA-kampioen Tim Duncan en vijftienvoudig All-Star Kevin Garnett opgenomen in de Hall of Fame.

Kobe Bryant werd groots geëerd tijdens de bijeenkomst in de Mohegan Sun Arena. Kobe Bryant werd groots geëerd tijdens de bijeenkomst in de Mohegan Sun Arena. Foto: Getty Images

Bryants weduwe Vanessa werd op het podium bijgestaan door Michael Jordan. Bryants weduwe Vanessa werd op het podium bijgestaan door Michael Jordan. Foto: Getty Images

Vanessa Bryant gaf een speech. Vanessa Bryant gaf een speech. Foto: Getty Images

Ze had haar twee jongste dochters bij zich. Ze had haar twee jongste dochters bij zich. Foto: Getty Images