Rinus van Kalmthout heeft zaterdagavond historie geschreven door voor het eerst in zijn loopbaan en als derde Nederlander ooit een race in de IndyCar Series te winnen. De Nederlander hield Romain Grosjean achter zich op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway.

De twintigjarige Van Kalmthout begon de race in Indianapolis vanaf de zevende positie, maar maakte het verschil met de timing van zijn pitstop. De coureur van Ed Carpenter Racing reed in totaal 33 rondes aan de leiding.

Voormalig Formule 1-coureur Grosjean, die van poleposition startte, kwam op vijf seconden als tweede over de finish en het podium werd gecompleteerd door de Spanjaard Álex Palou.

De laatste Nederlander die een race in de IndyCar op zijn naam schreef, was Robert Doornbos in 2007. IndyCar-legende Arie Luyendyk boekte in 1996 zijn eerste zege en voegde daar twee jaar later nog een overwinning aan toe.

Van Kalmthout is bezig aan zijn tweede seizoen in de IndyCar Series. De geboren Hoofddorper eindigde vorig jaar één keer op het podium door in oktober 2020 derde te worden op het circuit in Indianapolis waar hij nu zegevierde. Hij eindigde vorig seizoen in totaal vijf keer in de top tien.

Van Kalmthout bekroont vooralsnog sterk seizoen

Het is nu al de vierde keer na vijf races dit seizoen dat Van Kalmthout een race in de top tien eindigt. 'Veekay' begon het seizoen met een zesde plek in Alabama en hij werd ook twee keer negende.

"Dit was echt de perfecte dag", zei een dolblije Van Kalmthout na zijn eerste zege in de IndyCar. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Vorig jaar werd ik hier derde en nu win ik, het is een droom die uitkomt. Toen ik een kind was, had ik niet kunnen voorspellen dat ik op mijn twintigste een racewinnaar in de IndyCar zou zijn."

Door zijn overwinning in Indianapolis leeft Van Kalmthout met een goed gevoel toe naar de Indy 500, een van de meest prestigieuze autoraces ter wereld. Vorig jaar eindigde de Nederlander bij zijn debuut als twintigste door een mislukte pitstop.

De Indy 500, die twee keer werd gewonnen door Luyendyk (1990 en 1997), wordt dit jaar op 30 mei verreden.