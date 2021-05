Nadine Visser heeft afgelopen donderdag bij de Harry Schulting Games in Vught een hamstringblessure opgelopen, bevestigt ze zaterdag. Het is nog niet bekend hoelang de Nederlandse topatlete uit de roulatie is.

"Helaas is mijn eerste hordenloop halverwege geëindigd door een hamstringblessure. Ik weet niet hoe ernstig is, maar hopelijk gaat het herstel niet al te lang duren", schrijft Visser op Instagram.

De 26-jarige Visser, die haar race halverwege afbrak vanwege de pijn, doet over ruim twee maanden mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Ze loopt in de Japanse hoofdstad de 100 meter horden en is op dat nummer een kandidaat voor de medailles.

Begin maart op de EK indoor in het Poolse Torun liet Visser nog zien in goede vorm te steken in de aanloop naar de Spelen. Op de 60 meter indoor prolongeerde ze haar Europese titel, maar dat nummer staat in Tokio niet op het programma.

Begin deze maand op de WK estafette in het Poolse Chorzow pakte Visser samen met Dafne Schippers, Jamile Samuel en Naomi Sedney brons op de 4x100 meter. De Nederlandse vrouwen wisten zich op dat nummer in de series al te plaatsen voor Tokio.

De Olympische Spelen staan van 23 juli tot en met 8 augustus op het programma in Tokio. Vanaf 30 juli worden de atletiekwedstrijden afgewerkt.