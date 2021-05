De hockeysters van Den Bosch hebben zaterdag voor de twintigste keer de landstitel veroverd. In de finale van de play-offs won de ploeg van scheidend coach Raoul Ehren de tweede wedstrijd tegen titelhouder Amsterdam met 1-0 door een treffer in de slotseconde.

Frédérique Matla zorgde vlak voor het eindsignaal voor het beslissende doelpunt. De Oranje-international sleepte de bal uit een strafcorner op schitterende wijze in de kruising.

Eerder in de tweede helft zag Matla nog twee strafcorners gestopt worden door Anne Veenendaal, die voor rust ook een inzet van Lidewij Welten keerde. Aan de andere kant hield Josine Koning Michelle Fillet van scoren af bij een strafcorner. International Welten viel in de slotfase van de wedstrijd uit met een beenblessure.

Den Bosch won het eerste duel in de finale van de play-offs donderdag met 0-1, eveneens dankzij een treffer van Matla.

In 2018 werd Den Bosch voor het laatst landskampioen, waarna de titel een jaar later dus naar Amsterdam ging. Vorig seizoen was er vanwege de coronacrisis geen kampioen. Den Bosch greep sinds het seizoen 1997/1998 slechts drie keer naast de landstitel, die ook in 2009 en 2013 naar Amsterdam ging.

Ehren zat voor de 350e keer op de bank bij een officiële wedstrijd van Den Bosch. Hij gaat nu aan de slag als bondscoach van de Belgische hockeysters.